MM peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin yeni qaydada müəyyənləşdirilməsini təsdiqləyib
Milli Məclis
- 24 oktyabr, 2025
- 12:11
Milli Məclis sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığortaolunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin yeni qaydalarla müəyyənləşdirilməsini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" qanuna dəyişikliklər parlamentin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Dəyişikliyə əsasən, sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyən olunacaq.
Sənəd müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.
Son xəbərlər
12:22
Türkiyə lideri: Qəzzada atəşkəsin əldə edilməsi üçün əlimizdən gələni edirikRegion
12:21
Nazir: "TDT arasında qarşılıqlı sərmayənin genişlənməsi iqtisadi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib"Biznes
12:20
Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcəkRegion
12:17
Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətləri açıqlanıbBiznes
12:17
Sabah hava yağmursuz keçəcək, duman olacaqEkologiya
12:16
Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönübRegion
12:14
"Bakı Gəmirqayırma Zavodu"na vergi güzəştlərinin edilməsi son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:14
Ərdoğan: Türkiyə hər an Rusiya–Ukrayna böhranının həlli üçün ev sahibliyi etməyə hazırdırRegion
12:13