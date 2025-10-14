ММ ратифицирует соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ

Милли Меджлис утвердит Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ.

Как сообщает Report, вопрос включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 17 октября.

В повестке заседания парламента всего семь вопросов.