    ММ ратифицирует соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ

    Милли Меджлис
    • 14 октября, 2025
    • 14:56
    ММ ратифицирует соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ

    Милли Меджлис утвердит Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ.

    Как сообщает Report, вопрос включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 17 октября.

    В повестке заседания парламента всего семь вопросов.

