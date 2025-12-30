ММ ратифицировал соглашение о безвизе для дипломатических и служебных паспортов с Угандой

Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Угандой об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от виз.

Как сообщает Report, законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Уганда об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований" был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно законопроекту, соглашение, подписанное 15 октября 2025 года, направлено на развитие дружественных отношений между двумя государствами, упрощение официальных визитов и взаимных контактов.

Граждане двух стран, обладающие действительными дипломатическими и служебными паспортами, могут въезжать на территорию государства другой Стороны без визы, следовать через нее транзитом, а также пребывать на этой территории на срок не более 90 дней в течение каждых 180 дней. Пребывание, проживание, трудовая деятельность и другие правовые вопросы этих лиц в принимающем государстве регулируются в соответствии с внутренним законодательством этого государства.