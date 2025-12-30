ММ ратифицировал соглашение Азербайджана и Сомали о безвизе для владельцев диппаспортов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 12:05
    Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Сомали о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов.

    Как сообщает Report, законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от виз" был принят на сегодняшнем пленарном заседании.

    Согласно документу, соглашение, подписанное 15 октября 2025 года, направлено на развитие дипломатических отношений между двумя государствами и упрощение официальных визитов.

    Теперь граждане двух стран с действительными дипломатическими паспортами освобождаются от визовых требований для въезда на территорию другой стороны, выезда с нее и транзитного проезда, и могут находиться на этой территории в течение периода, не превышающего 90 дней в любой 180-дневный период. В случаях пребывания более 90 дней, требуется получение визы и соответствующего разрешения согласно национальному законодательству принимающего государства.

    Милли Меджлис соглашение безвизовый режим Сомали Азербайджан
    MM Azərbaycanla Somali arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan azad edilməsi sazişini ratifikasiya edib
    Milli Majlis ratifies Azerbaijan–Somalia visa-free deal for diplomatic passport holders

