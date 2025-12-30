ММ ратифицировал соглашение Азербайджана и Сомали о безвизе для владельцев диппаспортов

Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Сомали о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от виз" был принят на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно документу, соглашение, подписанное 15 октября 2025 года, направлено на развитие дипломатических отношений между двумя государствами и упрощение официальных визитов.

Теперь граждане двух стран с действительными дипломатическими паспортами освобождаются от визовых требований для въезда на территорию другой стороны, выезда с нее и транзитного проезда, и могут находиться на этой территории в течение периода, не превышающего 90 дней в любой 180-дневный период. В случаях пребывания более 90 дней, требуется получение визы и соответствующего разрешения согласно национальному законодательству принимающего государства.