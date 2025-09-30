ММ ратифицировал ряд международных соглашений, меморандумов и конвенций

Мили Меджлис Азербайджана ратифицировал ряд международных соглашений, меморандумов о взаимопонимании и конвенций на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии.

Как сообщает Report, среди принятых документов - Кигалийская поправка от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

Также был утвержден "Договор между правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (ВКРТ-25)" и "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством экономики, и Группой Исламского банка развития относительно гарантий со стороны правительства Азербайджанской Республики (принимающей страны) для Ежегодного собрания Группы ИБР, запланированного на 2026 год".

На пленарном заседании также были приняты законопроекты "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по контролю ящура" и "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле".