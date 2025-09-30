İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Milli Məclis bir sıra beynəlxalq saziş, memorandum və konvensiyaları ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    • 30 sentyabr, 2025
    • 13:01
    Milli Məclis bir sıra beynəlxalq saziş, memorandum və konvensiyaları ratifikasiya edib

    Milli Məclis bir sıra beynəlxalq saziş, anlaşma memorandumu və konvensiyaları ratifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qanun layihələri parlamentin payız sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Qeyd edilib ki, sözügedən sənədlər "Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında" Monreal Protokoluna 2016-cı il 15 oktyabr tarixli Kiqali Düzəlişinin təsdiqi, "Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransının (ÜTİK-25) keçirilməsi, təşkili və maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Saziş"in təsdiqi, "Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı Qrupu arasında Azərbaycan Respublikası Hökuməti (ev sahibi ölkə) tərəfindən İİB Qrupunun 2026-cı ildə keçiriləcək İllik Toplantıları üçün təminatlara dair Anlaşma Memorandumu"nun təsdiqi haqqındadır.

    Plenar iclasda həmçinin "Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasının Nizamnaməsinə qoşulmaq haqqında" və "Beynəlxalq ticarətdə müəyyən təhlükəli kimyəvi maddələr və pestisidlər üzrə qabaqcadan əsaslandırılmış razılıq proseduru haqqında Rotterdam Konvensiyası"na qoşulmaq barədə" qanun layihələri də müzakirə edilib.

    Sənədlər müzakirələrdən sonra səsə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.

