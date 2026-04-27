ММ ратифицировал дополнительное соглашение в связи с WUF13

Милли Меджлис ратифицировал дополнительное соглашение по организационным и финансовым вопросам, связанным с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Report, согласно вынесенному на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента законопроекту об утверждении "Дополнительного соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мероприятиях и финансовых вопросах, связанных с 13-ой сессией Всемирного форума городов, которая состоится в Баку в 2026 году", документ был подписан 15 января 2026 года в Женеве.

Основной целью подписания соглашения является урегулирование организационных мероприятий и финансовых вопросов, связанных с WUF13.

В соглашении местом проведения мероприятия определен Бакинский Олимпийский стадион, а датой проведения - 17–22 мая 2026 года.

Согласно документу, регулируются требования к мерам безопасности в период проведения мероприятия, порядок действий при форс-мажорных обстоятельствах, а также определяются круг участников и состав делегатов, вопросы, связанные с обязательствами по Программе ООН по населенным пунктам и другие важные вопросы.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.