    ММ принял во II чтении законопроекты о прожиточном минимуме и критериях нуждаемости

    • 02 декабря, 2025
    • 17:27
    Милли Меджлис принял во втором чтении законопроекты "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год" и "О размере критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год", входящие в бюджетный пакет на 2026 год.

    Как сообщает Report, в ходе обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании парламента было отмечено, что в 2026 году прожиточный минимум и критерий нуждаемости в Азербайджане предусматриваются в размере 300 манатов, что на 15 манатов или 5,3% больше по сравнению с 2025 годом.

    Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения устанавливается в размере 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.

    После обсуждений оба документа были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri II oxunuşda qəbul edilib
    ММ принял во II чтении законопроекты о прожиточном минимуме и критериях нуждаемости

