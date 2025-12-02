Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri II oxunuşda qəbul edilib
Milli Məclis
- 02 dekabr, 2025
- 16:31
Milli Məclis 2026-ci ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında" və "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" qanun layihələrini ikinci oxunuşda qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə zamanı bildirilib ki, 2026-cı ildə Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olması nəzərdə tutulur.
Bu, 2025-ci illə müqayisədə 15 manat və yaxud 5,3 % çoxdur.
Sənədə əsasən, yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün 317 manat, pensiyaçılar üçün 245 manat, uşaqlar üçün 260 manat müəyyən edilir.
Müzakirələrdən sonra hər iki sənəd səsverməyə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul olunub.
Son xəbərlər
16:52
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk 1/4 finalçı müəyyənləşibFutbol
16:47
Marta Kos: Aİ Orta Dəhlizin inkişafı üçün dördtərəfli qrupun yaradılmasını təklif edirİnfrastruktur
16:47
Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişikliklər ikinci oxunuşda qəbul edilibDaxili siyasət
16:46
Avropa diplomatiyasının keçmiş rəhbəri saxlanılıbDigər ölkələr
16:45
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatında ən böyük qazancımız təcrübə oldu"Futbol
16:42
Foto
Azərbaycanda pambıq yığımı ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıbASK
16:38
Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdə 13 kiloqram narkotik aşkarlanıbHadisə
16:34
Nazir: Azərbaycanın 2030-cu ilədək DOST şəbəkəsi ilə əhatə edilməsi planlaşdırılırMilli Məclis
16:31