İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri II oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 02 dekabr, 2025
    • 16:31
    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri II oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis 2026-ci ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında" və "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" qanun layihələrini ikinci oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə zamanı bildirilib ki, 2026-cı ildə Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olması nəzərdə tutulur.

    Bu, 2025-ci illə müqayisədə 15 manat və yaxud 5,3 % çoxdur.

    Sənədə əsasən, yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün 317 manat, pensiyaçılar üçün 245 manat, uşaqlar üçün 260 manat müəyyən edilir.

    Müzakirələrdən sonra hər iki sənəd səsverməyə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul olunub.

    Büdcə zərfi Parlament Səsvermə

    Son xəbərlər

    16:52

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk 1/4 finalçı müəyyənləşib

    Futbol
    16:47

    Marta Kos: Aİ Orta Dəhlizin inkişafı üçün dördtərəfli qrupun yaradılmasını təklif edir

    İnfrastruktur
    16:47

    Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişikliklər ikinci oxunuşda qəbul edilib

    Daxili siyasət
    16:46

    Avropa diplomatiyasının keçmiş rəhbəri saxlanılıb

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatında ən böyük qazancımız təcrübə oldu"

    Futbol
    16:42
    Foto

    Azərbaycanda pambıq yığımı ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    ASK
    16:38

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdə 13 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    16:34

    Nazir: Azərbaycanın 2030-cu ilədək DOST şəbəkəsi ilə əhatə edilməsi planlaşdırılır

    Milli Məclis
    16:31

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri II oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti