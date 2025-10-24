ММ принял в I чтении законопроект "О транспортно-экспедиторской деятельности"

Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в первом чтении новый законопроект "О транспортно-экспедиторской деятельности".

Как сообщает Report, документ устанавливает правовые, организационные и экономические основы транспортно-экспедиторской деятельности в Азербайджане, регулирует отношения между государственными органами, юридическими и физическими лицами, а также филиалами и представительствами иностранных компаний.

Законопроект закрепляет основные понятия, включая "перевозчик", "экспедитор", "клиент", "груз" и "транспортно-экспедиторская услуга".

В документе также определены принципы осуществления этой деятельности, цели государственного регулирования и меры поддержки транспортно-экспедиторской сферы.