Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    ММ принял в I чтении законопроект "О транспортно-экспедиторской деятельности"

    Милли Меджлис
    • 24 октября, 2025
    • 16:09
    ММ принял в I чтении законопроект О транспортно-экспедиторской деятельности

    Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в первом чтении новый законопроект "О транспортно-экспедиторской деятельности".

    Как сообщает Report, документ устанавливает правовые, организационные и экономические основы транспортно-экспедиторской деятельности в Азербайджане, регулирует отношения между государственными органами, юридическими и физическими лицами, а также филиалами и представительствами иностранных компаний.

    Законопроект закрепляет основные понятия, включая "перевозчик", "экспедитор", "клиент", "груз" и "транспортно-экспедиторская услуга".

    В документе также определены принципы осуществления этой деятельности, цели государственного регулирования и меры поддержки транспортно-экспедиторской сферы.

    Милли Меджлис законопроект транспорт
    "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" qanun I oxunuşda qəbul edilib

    Последние новости

    16:42

    Предприниматели смогут арендовать земли в еще четырех освобожденных районах

    АПК
    16:34

    Более 6,3 тыс. человек трудоустроены в освобожденных районах Азербайджана

    Социальная защита
    16:30

    Зеленский: Коалиция желающих обсудит гарантии безопасности для Украины

    В регионе
    16:25

    Армения и Иран обсуждают заключение соглашения об упрощенном таможенном коридоре

    В регионе
    16:23

    Гражданина Турции оштрафовали в Азербайджане за незаконную охоту

    Экология
    16:21
    Фото

    Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ приоритеты в рамках председательства Азербайджана

    Внешняя политика
    16:20

    ЕК может оштрафовать Meta и TikTok до 6% их глобального годового оборота

    Финансы
    16:14

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 31 октября

    Внутренняя политика
    16:10

    ММ утвердил введение оплаты за участие в конкурсе по приему учителей

    Милли Меджлис
    Лента новостей