ММ принял в I чтении законопроект "О транспортно-экспедиторской деятельности"
Милли Меджлис
- 24 октября, 2025
- 16:09
Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в первом чтении новый законопроект "О транспортно-экспедиторской деятельности".
Как сообщает Report, документ устанавливает правовые, организационные и экономические основы транспортно-экспедиторской деятельности в Азербайджане, регулирует отношения между государственными органами, юридическими и физическими лицами, а также филиалами и представительствами иностранных компаний.
Законопроект закрепляет основные понятия, включая "перевозчик", "экспедитор", "клиент", "груз" и "транспортно-экспедиторская услуга".
В документе также определены принципы осуществления этой деятельности, цели государственного регулирования и меры поддержки транспортно-экспедиторской сферы.
