İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" qanuna dəyişiklik I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 24 oktyabr, 2025
    • 15:14
    Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında qanuna dəyişiklik I oxunuşda qəbul edilib

    "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı layihə parlamentin bugünkü iclasında ilk oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

    Yeni qanun Azərbaycan ərazisində nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati və iqtisadi əsaslarını müəyyən edəcək, bu sahədə dövlət orqanlarının (qurumlarının), habelə hüquqi şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin və fərdi sahibkarların fəaliyyətini, həmçinin onlar arasında yaranan münasibətləri tənzimləyəcək.

    Qanunda daşıyıcı, ekspeditor, ekspeditora verilən muzd, müştəri, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinin iştirakçıları, nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri, yük, yük-nəqliyyat sənədi kimi əsas anlayışlar təsbit edilib.

    Sənəddə nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hüquqi əsaslar, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri və nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri öz əksini tapıb. Həmçinin nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimləməsinin əsas məqsədləri və dövlətin vəzifələri, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinə dövlət dəstəyi müəyyənləşdirilib.

    "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" Milli Məclis qanun layihəsi Plenar iclas

    Son xəbərlər

    15:22

    Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri SOCAR-ın Karbamid zavoduna səfər edib

    Energetika
    15:20

    Ukraynada vağzalda qumbara partladılıb: dörd nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:15
    Foto

    SHXÇDX rəisi Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:15

    Naxçıvanda duz istehsalı dayandırılıb

    Sənaye
    15:14

    "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" qanuna dəyişiklik I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    15:12

    Pakistanda son 24 saat ərzində ikinci partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    15:12
    Foto

    Növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB-2

    Qarabağ
    15:06

    "Çelsi"nin hücumçusu məşqləri bərpa edib, tezliklə meydana qayıdacaq

    Futbol
    15:01
    Foto

    "SOCGOV 2025"də sosial xidmətlərdə süni intellekt və inklüzivlik müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti