    ММ принял в I чтении предложение о запрете оборота асбеста в Азербайджане

    Милли Меджлис
    • 26 декабря, 2025
    • 13:47
    ММ принял в I чтении предложение о запрете оборота асбеста в Азербайджане

    Милли Меджлис принял в первом чтении исключение из гражданского оборота асбеста и материалов, содержащих асбест.

    Как сообщает Report, изменения в закон "О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

    Согласно проекту изменений, с учетом международного опыта, асбест и материалы, содержащие асбест, включаются в перечень предметов, не допускаемых к гражданскому обороту.

    В случае принятия закона, предусматривается его вступление в силу с 1 июля 2027 года. После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис асбест поправки в законодательство
    Parlament Azərbaycanda asbestin qadağan olunması təklifini ilk oxunuşda qəbul edib
    Azerbaijani parliament adopts asbestos ban proposal in first reading

