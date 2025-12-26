ММ принял в I чтении предложение о запрете оборота асбеста в Азербайджане
Милли Меджлис
- 26 декабря, 2025
- 13:47
Милли Меджлис принял в первом чтении исключение из гражданского оборота асбеста и материалов, содержащих асбест.
Как сообщает Report, изменения в закон "О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.
Согласно проекту изменений, с учетом международного опыта, асбест и материалы, содержащие асбест, включаются в перечень предметов, не допускаемых к гражданскому обороту.
В случае принятия закона, предусматривается его вступление в силу с 1 июля 2027 года. После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
