Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ММ принял изменения в правила проведения работ по разминированию в Шуше

    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 12:46
    ММ принял изменения в правила проведения работ по разминированию в Шуше

    Милли Меджлис принял изменения в правила проведения работ по разминированию в Шуше.

    Как сообщает Report, изменения, предложенные в закон "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно документу, при обнаружении памятника во время проведения разминирования на территории города Шуша работы должны быть немедленно приостановлены, о чем следует уведомить орган (структуру), определенный соответствующим органом исполнительной власти.

    В проекте отмечается, что в этом случае решение о продолжении работ будет принимать орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти.

    В документе также указано, что разминирование на территориях, имеющих историческое и археологическое значение, будет проводиться с участием представителя органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

    Законопроект разработан для регулирования направлений деятельности по разминированию в Азербайджане, правовых и организационных основ, правовой и социальной защиты лиц, осуществляющих работы по разминированию.

    После обсуждений документ был принят в одном чтении.

    Милли Меджлис разминирование Шуша
    MM Şuşada minatəmizləmə fəaliyyətinin aparılması qaydalarına dəyişikliyi qəbul edib
    Parliament approves changes to demining rules in Shusha

    Последние новости

    14:01

    Посол: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отраслях

    Бизнес
    13:58

    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    Наука и образование
    13:46

    Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

    Происшествия
    13:46

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без золота выросло на 30%

    Бизнес
    13:43

    В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

    Наука и образование
    13:43

    Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за шторма

    Другие страны
    13:38

    В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров

    Внешняя политика
    13:37

    В 2025 году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детсадов

    Наука и образование
    13:36

    Сахиль Бабаев рассказал о ходе работ по информационной системе "Цифровые государственные финансы"

    Финансы
    Лента новостей