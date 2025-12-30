ММ принял изменения в правила проведения работ по разминированию в Шуше

Милли Меджлис принял изменения в правила проведения работ по разминированию в Шуше.

Как сообщает Report, изменения, предложенные в закон "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, при обнаружении памятника во время проведения разминирования на территории города Шуша работы должны быть немедленно приостановлены, о чем следует уведомить орган (структуру), определенный соответствующим органом исполнительной власти.

В проекте отмечается, что в этом случае решение о продолжении работ будет принимать орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти.

В документе также указано, что разминирование на территориях, имеющих историческое и археологическое значение, будет проводиться с участием представителя органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект разработан для регулирования направлений деятельности по разминированию в Азербайджане, правовых и организационных основ, правовой и социальной защиты лиц, осуществляющих работы по разминированию.

После обсуждений документ был принят в одном чтении.