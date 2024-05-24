ММ одобрил в первом чтении увеличение пенсии военным, получившим I группу инвалидности вне службы

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в закон "О трудовых пенсиях", согласно которым предполагается увеличить трудовую пенсию военнослужащих, получивших I группу инвалидности вне военной службы.

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в закон "О трудовых пенсиях", согласно которым предполагается увеличить трудовую пенсию военнослужащих, получивших I группу инвалидности вне военной службы.

Как сообщает Report, документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Поправки касаются военнослужащих, получивших инвалидность по причинам, не связанным с выполнением воинских обязанностей, с нарушением функций организма на 81-100%. Их трудовую пенсию планируется увеличить до размера в 70% от расходов на обеспечение.

Всего данная поправка коснется 186 человек, а годовая дополнительная финансовая нагрузка составит 112 тыс. манатов.

Согласно действующему законодательству, этой категории военнослужащих выплачивается пенсия в размере 60% от расходов на обеспечение. При нарушении функций организма на 61-80% пенсия начисляется в размере 55%, при нарушении на 31-60% - в размере 35% от расходов на обеспечение.