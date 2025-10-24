Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    ММ одобрил освобождение от должности судьи Верховного суда Нахчывана

    Милли Меджлис
    • 24 октября, 2025
    • 11:58
    ММ одобрил освобождение от должности судьи Верховного суда Нахчывана

    Милли Меджлис утвердил проект решения об освобождении от должности судьи Верховного суда Нахчывана Фармана Аббасова.

    Как сообщает Report, соответствующий документ обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно проекту, Фарман Мамед оглу Аббасов был освобожден от должности судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики в связи с переводом на другую должность.

    После обсуждений проект постановления был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

    Напомним, что Фарман Аббасов был судьей Верховного суда Нахчыванской АР с 2013 года.

    MM Naxçıvan Ali Məhkəməsinin hakiminin vəzifəsindən azad edilməsini təsdiqləyib

