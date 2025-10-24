ММ одобрил освобождение от должности судьи Верховного суда Нахчывана

Милли Меджлис утвердил проект решения об освобождении от должности судьи Верховного суда Нахчывана Фармана Аббасова.

Как сообщает Report, соответствующий документ обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, Фарман Мамед оглу Аббасов был освобожден от должности судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики в связи с переводом на другую должность.

После обсуждений проект постановления был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Напомним, что Фарман Аббасов был судьей Верховного суда Нахчыванской АР с 2013 года.