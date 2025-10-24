İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    MM Naxçıvan Ali Məhkəməsinin hakiminin vəzifəsindən azad edilməsini təsdiqləyib

    Milli Məclis
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:52
    MM Naxçıvan Ali Məhkəməsinin hakiminin vəzifəsindən azad edilməsini təsdiqləyib

    Milli Məclis Naxçıvan Ali Məhkəməsinin hakimi Fərman Abbasovun vəzifəsindən azad edilməsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sənəd parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Layihəyə əsasən, Fərman Məmməd oğlu Abbasov vəzifəsinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilib.

    Qərar layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Xatırladaq ki, Fərman Abbasov 2013-cü ildən Naxçıvan MR Ali Məhkəməsinin hakimi idi.

    Milli Məclis Plenar iclas Naxçıvan
