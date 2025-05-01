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ММ одобрил переход на безналичную форму платежей оплату за исполнительное производство

ММ одобрил переход на безналичную форму платежей оплату за исполнительное производство ММ в последнем чтении утвердил поправки о штрафах за наличные платежи 
Милли Меджлис
1 мая 2025 г. 11:40
ММ одобрил переход на безналичную форму платежей оплату за исполнительное производство

Милли Меджлис в третьем, окончательном, чтении утвердил применение оплаты исполнительного производства только в безналичной форме.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении были рассмотрены поправки в Кодекс об административных проступках, законы "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнительном производстве", "Об ипотеке" и "О безналичных расчетах".

Согласно поправкам, оплата по исполнительным документам, исполнительского сбора, а также расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий, осуществляется только в безналичной форме.

При совершении операций, связанных с переводом денежных средств на депозитный счет исполнительной службы, должен быть указан регистрационный номер соответствующего исполнительного дела. Без указания регистрационного номера осуществление платежа не допускается.

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