Министр: По вопросу предоставления пособия на погребение отдельной категории лиц пройдут обсуждения с Минфином

По вопросу предоставления пособия на погребение отдельным категориям лиц будут проведены обсуждения с Министерством финансов.

По вопросу предоставления пособия на погребение отдельной категории лиц будут проведены обсуждения с Министерством финансов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе выступления на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Он напомнил, что пенсионерам, работающим и другой категории граждан пособие на погребение выдается министерством: "Наше министерство не выплачивает пособие не работающим и не имеющим выплат на лицевом счете. Этот вопрос неоднократно поднимался в Милли Меджлисе. На следующем этапе у нас состоятся обсуждения с Министерством финансов".