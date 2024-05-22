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Министр: По вопросу предоставления пособия на погребение отдельной категории лиц пройдут обсуждения с Минфином

Министр: По вопросу предоставления пособия на погребение отдельной категории лиц пройдут обсуждения с Минфином По вопросу предоставления пособия на погребение отдельным категориям лиц будут проведены обсуждения с Министерством финансов.
Милли Меджлис
22 мая 2024 г. 12:01
Министр: По вопросу предоставления пособия на погребение отдельной категории лиц пройдут обсуждения с Минфином

По вопросу предоставления пособия на погребение отдельной категории лиц будут проведены обсуждения с Министерством финансов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе выступления на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Он напомнил, что пенсионерам, работающим и другой категории граждан пособие на погребение выдается министерством: "Наше министерство не выплачивает пособие не работающим и не имеющим выплат на лицевом счете. Этот вопрос неоднократно поднимался в Милли Меджлисе. На следующем этапе у нас состоятся обсуждения с Министерством финансов".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: Bəzi şəxslərə dəfn müavinətlərinin verilməsi üçün Maliyyə Nazirliyi ilə müzakirələr aparılacaq

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