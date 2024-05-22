Министр: По вопросу предоставления пособия на погребение отдельной категории лиц пройдут обсуждения с Минфином

По вопросу предоставления пособия на погребение отдельной категории лиц будут проведены обсуждения с Министерством финансов.
Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе выступления на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
Он напомнил, что пенсионерам, работающим и другой категории граждан пособие на погребение выдается министерством: "Наше министерство не выплачивает пособие не работающим и не имеющим выплат на лицевом счете. Этот вопрос неоднократно поднимался в Милли Меджлисе. На следующем этапе у нас состоятся обсуждения с Министерством финансов".