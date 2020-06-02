Министр финансов принимает участие в заседании Милли Меджлиса

Проходит заседание парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report, на заседании в первом чтении обсуждается проект закона "Об исполнении государственного бюджета за 2019 год". В заседании принимают участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра Азер Байрамов, руководители отделов министерства и депутаты.

Открывая заседание, председатель комитета Таир Миркишили отметил, что 2019 год был годом масштабных реформ в Азербайджане. "Проводимые экономические реформы обернулись стремительным и инклюзивным экономическим развитием. Объем производства в не-нефтяной промышленности возрос на 14%, в аграрной сфере – на 7,3%, доходы населения возросли на 4,7%, среднемесячная заработная плата – на 14%", - отметил глава парламентского комитета.

Т.Миркишили подчеркнул, что в 2019 году впервые заработная плата выросла в 2 раза, превысив прожиточный минимум, минимальный размер пенсий достиг 200 манатов, были повышены социальные пособия и зарплаты. Реализация этого социального пакета, - по словам главы парламентского комитета, охватила 4,2 млн человек и обошлась в 2,3 млрд манатов.

В заключение Т.Миркишили отметил, что госбюджет 2019 года явился первым бюджетом, подготовленным в соответствии с новыми бюджетными правилами.