Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в УК о лишении свободы сроком до 15 лет за экоцид

Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в УК о лишении свободы сроком до 15 лет за экоцид

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в уголовный кодекс о введении в Азербайджане уголовной ответственности за экоцид.

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Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в уголовный кодекс о введении в Азербайджане уголовной ответственности за экоцид. Как сообщает Report, согласно поправкам, за умышленный, масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме вводится наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Ранее сообщалось что президент Азербайджана Ильхам Алиев в порядке законодательной инициативы представил в Милли Меджлис законопроект, в рамках которого предложил ввести уголовную ответственность за экоцид. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Milli Majlis approves amendments to Criminal Code on 15 years of imprisonment for ecocide