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Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в УК о лишении свободы сроком до 15 лет за экоцид

Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в УК о лишении свободы сроком до 15 лет за экоцид Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в уголовный кодекс о введении в Азербайджане уголовной ответственности за экоцид.
Милли Меджлис
8 октября 2024 г. 13:56
Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в УК о лишении свободы сроком до 15 лет за экоцид

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в уголовный кодекс о введении в Азербайджане уголовной ответственности за экоцид.

Как сообщает Report, согласно поправкам, за умышленный, масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме вводится наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось что президент Азербайджана Ильхам Алиев в порядке законодательной инициативы представил в Милли Меджлис законопроект, в рамках которого предложил ввести уголовную ответственность за экоцид.

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Версия на английском языке Milli Majlis approves amendments to Criminal Code on 15 years of imprisonment for ecocide
Версия на азербайджанском языке MM ekosistemə qəsdən zərər vuranların 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini birinci oxunuşda təsdiqləyib

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