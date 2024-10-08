Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в УК о лишении свободы сроком до 15 лет за экоцид

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в уголовный кодекс о введении в Азербайджане уголовной ответственности за экоцид.
Как сообщает Report, согласно поправкам, за умышленный, масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме вводится наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
Ранее сообщалось что президент Азербайджана Ильхам Алиев в порядке законодательной инициативы представил в Милли Меджлис законопроект, в рамках которого предложил ввести уголовную ответственность за экоцид.