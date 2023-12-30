Парламент утвердил поправки в УК об уголовной ответственности за пропаганду сепаратизма

Милли Меджлис утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение атрибутов или символов, призывающих к разрушению территориальной це

Милли Меджлис утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение атрибутов или символов, призывающих к разрушению территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок был принят в lII чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, демонстрация или распространение, либо изготовление, приобретение, хранение, перевозка или ношение указанных атрибутов или символов с целью их демонстрации или распространения влечет за собой уголовное наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Если преступление совершено группой лиц или организованной группой по предварительному сговору, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Кроме того, если преступление совершено по поручению иностранных организаций или их представителей, наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.