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Парламент утвердил поправки в УК об уголовной ответственности за пропаганду сепаратизма

Парламент утвердил поправки в УК об уголовной ответственности за пропаганду сепаратизма Милли Меджлис утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение атрибутов или символов, призывающих к разрушению территориальной це
Милли Меджлис
30 декабря 2023 г. 12:35
Парламент утвердил поправки в УК об уголовной ответственности за пропаганду сепаратизма

Милли Меджлис утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение атрибутов или символов, призывающих к разрушению территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок был принят в lII чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, демонстрация или распространение, либо изготовление, приобретение, хранение, перевозка или ношение указанных атрибутов или символов с целью их демонстрации или распространения влечет за собой уголовное наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Если преступление совершено группой лиц или организованной группой по предварительному сговору, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Кроме того, если преступление совершено по поручению иностранных организаций или их представителей, наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn atributları hazırlayanların həbs olunmasına dair layihə təsdiqlənib

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