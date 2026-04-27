    Милли Меджлис утвердил новый состав ЦИК

    • 27 апреля, 2026
    • 11:45
    Милли Меджлис утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Как сообщает Report, соответствующий документ был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Кандидаты в члены и замещающие члены ЦИК выдвинуты от партии "Йени Азербайджан", от партий парламентского меньшинства, а также от независимых депутатов Милли Меджлиса.

    Члены Центральной избирательной комиссии:

    Абдуллаева Севиндж Гурбан гызы, Джавадов Фуад Муса оглу, Аскеров Бахшеиш Мамед оглу, Аскерова Наиля Шахмардан гызы, Гасанов Тофиг Эльдар оглу, Халафов Эльчин Абузар оглу, Ибрагимов Рамиз Хилал оглу, Гасымов Ровзат Афат оглу, Гахраманлы Алмас Алисултан гызы, Гулиев Этибар Джафар оглу, Мамедов Эльмар Эльдар оглу, Мамедов Ильхам Сабир оглу, Мухтарова Арифа Агаверди гызы, Оруджов Габиль Ахмед оглу, Пашаев Гусейн Мамед оглу, Панахов Мазахир Мухаммед оглу, Рагимов Микаил Рахман оглу, Шахбазов Илькин Заур оглу.

    Замещающие члены ЦИК:

    Джалилова Айсель Заур гызы, Гараева Зурия Руслан гызы, Мустафаева Эльнара Эйюб гызы.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

    Milli Məclis MSK-nın yeni tərkibini təsdiqləyib

