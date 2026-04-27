    Milli Məclis MSK-nın yeni tərkibini təsdiqləyib

    • 27 aprel, 2026
    • 11:36
    Milli Məclis MSK-nın yeni tərkibini təsdiqləyib

    Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) tərkibinin yenidən formalaşdırılması ilə bağlı qərar layihəsini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə sənəd parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    MSK üzvlərinin və əvəzedici üzvlərinin təyin edilməsi haqqında məsələyə əsasən, Yeni Azərbaycan Partiyasının, Milli Məclisdə üzvləri azlıq təşkil edən partiyaların və Milli Məclisdə üzvləri azlıq təşkil edən partiyaların qurumda təmsilçiliyə namizədləri aşağıdakılardır:

    Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri:

    Abdullayeva Sevinc Qurban qızı, Cavadov Fuad Musa oğlu, Əsgərov Bəxşeyiş Məmməd oğlu, Əsgərova Nailə Şahmərdan qızı, Həsənov Tofiq Eldar oğlu, Xələfov Elçin Abuzər oğlu, İbrahimov Ramiz Hilal oğlu, Qasımov Rövzət Afət oğlu, Qəhramanlı Almas Əlisultan qızı, Quliyev Etibar Cəfər oğlu, Məmmədov Elmar Eldar oğlu, Məmmədov İlham Sabir oğlu, Muxtarova Arifə Ağaverdi qızı, Orucov Qabil Əhməd oğlu, Paşayev Hüseyn Məmməd oğlu, Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu, Rəhimov Mikayıl Rəhman oğlu, Şahbazov İlkin Zaur oğlu.

    MSK-nın əvəzedici üzvləri:

    Cəlilova Aysel Zaur qızı, Qarayeva Züriyə Ruslan qızı, Mustafayeva Elnarə Eyyub qızı.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

    Beləliklə, MSK üzvlərinin qeyd edilən siyahısı təsdiqlənib.

    Xatırladaq ki, qanunvericiliyə əsasən, Azərbaycanda bütün seçki komissiyalarının səlahiyyət müddəti 5 ildir.

    MSK-nın tərkibi 2021-ci il aprelin 27-də Milli Məclisin plenar iclasında qəbul edilən qərar əsasında formalaşdırılmışdı.

    Милли Меджлис утвердил новый состав ЦИК

    Son xəbərlər

    21:24

    Kostanyan: Ermənistan regionda kommunikasiyaların qurulmasında maraqlıdır

    Region
    21:06

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Babişin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    21:03

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl enerji" üzrə sazişi ratifikasiya edib

    Energetika
    20:46
    Video

    Zakir Həsənov italiyalı həmkarı ilə görüşüb və Qafqazda sabitliyi müzakirə edib

    Hərbi
    20:43

    Slovakiya Rusiya qazının idxalına qoyulan qadağaya görə Aİ Məhkəməsinə müraciət edib

    Digər ölkələr
    20:32

    Bəhreyn İranın hücumlarını dəstəkləyən 69 nəfəri vətəndaşlıqdan məhrum edib

    Digər ölkələr
    20:20

    İƏT və Azərbaycan Şuşanın tanıdılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcək

    Turizm
    20:18

    Quterreş nüvə silahı ilə bağlı çağırış səsləndirib

    Digər ölkələr
    20:12
    Foto

    Cevdet Yılmaz: Orta Dəhlizin strateji rolu önəmlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti