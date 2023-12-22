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Милли Меджлис утвердил новые пошлины за услуги в сфере мореходства

Милли Меджлис утвердил новые пошлины за услуги в сфере мореходства Милли Меджлис утвердил в III чтении новые пошлины за услуги в сфере мореходства.
Милли Меджлис
22 декабря 2023 г. 12:20
Милли Меджлис утвердил новые пошлины за услуги в сфере мореходства

Милли Меджлис утвердил в III чтении новые пошлины за услуги в сфере мореходства.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О государственных пошлинах“ был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

С поправками в закон добавляются новые статьи согласно которым за выдачу о "Журнала непрерывной регистрации истории судна" и "Свидетельства о соответствии деятельности учебных центров, действующий в области морского транспорта, а также физических и юридических лиц требованиям международных конвенций" будет взиматься пошлина в размере 65 манатов.

После обсуждения проект поправок был принят в III чтении.

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