Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности труда

Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию об основах содействия безопасности и гигиене труда (№187) Международной организации труда.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект был обсужден на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

Отмечается, что конвенция предусматривает формирование национальной политики, направленной на создание безопасной и здоровой производственной среды и обеспечение права работников на безопасные условия труда.

Документ также обязывает государства развивать систему безопасности и гигиены труда, уделяя внимание оценке и предупреждению профессиональных рисков, а также повышению культуры профилактики через информирование и обучение.

По итогам обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.