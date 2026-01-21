İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Milli Məclis əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı Konvensiyanı ratifikasiya edəcək

    Milli Məclis
    • 21 yanvar, 2026
    • 13:05
    Milli Məclis əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı Konvensiyanı ratifikasiya edəcək

    Milli Məclis Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) "Əməyin Təhlükəsizliyi və Gigiyenasının Təşviq Edilməsinin Əsasları haqqında" 187 nömrəli Konvensiyasını ratifikasiya edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı qanun layihəsi parlamentin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Qeyd edilib ki, konvensiyaya əsasən, hər bir üzv dövlət milli siyasətini formalaşdırmaqla təhlükəsiz və sağlam istehsalat mühitini təşviq etməlidir. Dövlətlər işçilərin təhlükəsiz və sağlam istehsalat mühiti hüququnu bütün müvafiq səviyyələrdə təşviq və inkişaf etdirirlər.

    Sənəddə qeyd edilib ki, konvensiyaya üzv olan dövlətlər milli siyasətini hazırlayarkən milli şərait və təcrübə nəzərə alınmaqla, eləcə də işəgötürənlərin və işçilərin ən çox təmsil olunduğu təşkilatlar ilə məsləhətləşmələr əsasında peşə risklərinin və ya təhlükələrinin qiymətləndirilməsi, peşə riskləri və ya təhlükələri ilə onların baş vermə mənbəyində mübarizə, məlumatlandırma, məsləhət və təlimlər daxil olmaqla əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası sahəsində milli profilaktik mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi kimi təməl prinsipləri təşviq edirlər.

    Bundan əlavə, üzv olan dövlətlər işəgötürənlərin və işçilərin ən çox təmsil olunduğu təşkilatlar ilə məsləhətləşmələr əsasında əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair milli sistem yaradır, saxlanılmasını təmin edir, tədricən inkişaf etdirir və vaxtaşırı nəzərdən keçirirlər.

    Dövlətlər işəgötürənlərin və işçilərin en çox təmsil olunduğu təşkilatlar ilə məsləhətləşmələr əsasında əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair milli proqramı işləyib hazırlamalı, həyata keçirib, monitorinq etməli, qiymətləndirərək, dövri şəkildə nəzərdən keçirməlidirlər.

    Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub.

    Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности труда

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycanla İordaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri müzakirə olunub

    Biznes
    13:28

    Samir Abasov: "İnanıram ki, 'Qarabağ' "Ayntraxt" üzərində qələbə qazanacaq"

    Futbol
    13:28

    KİV: İtaliya Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edə bilər

    Digər ölkələr
    13:23
    Foto
    Video

    Dərnəgüldə yanan obyektin yaxınlığındakı mağazalar təxliyə edilir - YENİLƏNİB-5

    Hadisə
    13:23
    Foto

    İlk köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:22

    Masallıda 3 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    13:19

    Azərbaycan və Moldova mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirir

    Mədəniyyət siyasəti
    13:15

    Bakı-Sumqayıt-Bakı ekspres qatarları Bakıxanov və Sabunçuda da dayanacaqlar

    İnfrastruktur
    13:13
    Foto

    Dini Komitənin sədri Misir Prezidenti ilə görüşdə iştirak edib

    Din
    Bütün Xəbər Lenti