    Милли Меджлис ратифицировал соглашения об отмене виз с семью странами

    Милли Меджлис
    • 25 ноября, 2025
    • 12:18
    Милли Меджлис ратифицировал соглашения об отмене виз с семью странами

    Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашения, предусматривающие взаимное освобождение от визовых требований для владельцев паспортов разных категорий с несколькими странами.

    Как сообщает Report, документы были рассмотрены на сегодняшнем заседании парламента.

    Парламентарии проголосовали за утверждение в первом чтении соглашений о взаимной отмене виз с семью странами, включая безвизовый режим с Мальдивами для владельцев общегражданских паспортов, с Анголой, Джибути, Доминиканской Республикой, Гвинеей-Бисау и Суринамом - для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также с Бахрейном - для обладателей дипломатических паспортов.

