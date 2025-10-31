Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание

В Милли Меджлисе Азербайджана стартовало очередное пленарное заседание осенней сессии.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.

Одним из ключевых пунктов повестки дня станет принятие официального заявления, посвященного пятой годовщине Дня Победы - 8 ноября.

Кроме того, депутаты рассмотрят в третьем чтении проект нового закона "О государственных услугах", в повестку в общей сложности входят 11 вопросов.