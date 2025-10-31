Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание
Милли Меджлис
- 31 октября, 2025
- 11:07
В Милли Меджлисе Азербайджана стартовало очередное пленарное заседание осенней сессии.
Как сообщает Report, заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.
Одним из ключевых пунктов повестки дня станет принятие официального заявления, посвященного пятой годовщине Дня Победы - 8 ноября.
Кроме того, депутаты рассмотрят в третьем чтении проект нового закона "О государственных услугах", в повестку в общей сложности входят 11 вопросов.
Последние новости
11:15
На Ямайке и Гаити из-за урагана "Мелисса" погибли почти 50 человекДругие страны
11:14
Эрдал Бахчиван: Экономика — главный элемент сотрудничества Турции и АзербайджанаИнфраструктура
11:13
Украина и Азербайджан подпишут дорожную карту по сотрудничеству в здравоохраненииЗдоровье
11:07
Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседаниеМилли Меджлис
11:05
Мпома: Бельгия должна выплатить репарации Конго за годы колониального гнетаВнешняя политика
11:02
В США 15 пассажиров госпитализированы после вынужденной посадки самолетаДругие страны
11:00
Фото
Гаджиев о поездке дипкорпуса в Джебраил и Зангилан: В фокусе Зангезурский коридорВнешняя политика
10:57
17-летний житель Хачмаза задержан по подозрению в убийстве материПроисшествия
10:48