Parlamentin plenar iclası başlayıb, Zəfər Gününün V ildönümünə görə bəyanat qəbul ediləcək
Milli Məclis
- 31 oktyabr, 2025
- 11:01
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda 8 Noyabr – Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul ediləcək.
İclasın gündəliyinə həmçinin "Dövlət xidmətləri haqqında" yeni qanunun üçüncü oxunuşda müzakirəsi də daxil olmaqla, ümumilikdə 11 məsələ daxil edilib.
