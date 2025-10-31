İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Parlamentin plenar iclası başlayıb, Zəfər Gününün V ildönümünə görə bəyanat qəbul ediləcək

    Milli Məclis
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Parlamentin plenar iclası başlayıb, Zəfər Gününün V ildönümünə görə bəyanat qəbul ediləcək

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda 8 Noyabr – Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul ediləcək.

    İclasın gündəliyinə həmçinin "Dövlət xidmətləri haqqında" yeni qanunun üçüncü oxunuşda müzakirəsi də daxil olmaqla, ümumilikdə 11 məsələ daxil edilib.

    Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание

