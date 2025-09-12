Милли Меджлис проведет слушания по подготовке кадров для аграрного сектора
Милли Меджлис
- 12 сентября, 2025
- 11:17
В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Подготовка квалифицированных кадров - основа развития аграрного сектора".
Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по аграрной политике на осеннюю сессию 2025 года.
Предполагается, что общественные слушания будут проведены совместно с Азербайджанским Государственным аграрным университетом.
Последние новости
12:39
Наследие Armani передано фонду под управлением его близкихДругие страны
12:38
Moody's: "Азербайджанские железные дороги" нуждаются в значительных инвестицияхИнфраструктура
12:33
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%Энергетика
12:31
ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на КатарДругие страны
12:29
Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в ФизулиИнфраструктура
12:21
Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%Бизнес
12:17
Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климатаИнфраструктура
12:16
Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридораИнфраструктура
12:14
Фото