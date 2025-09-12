Милли Меджлис проведет слушания по подготовке кадров для аграрного сектора

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Подготовка квалифицированных кадров - основа развития аграрного сектора".

Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по аграрной политике на осеннюю сессию 2025 года.

Предполагается, что общественные слушания будут проведены совместно с Азербайджанским Государственным аграрным университетом.