Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Милли Меджлис проведет слушания по подготовке кадров для аграрного сектора

    Милли Меджлис
    • 12 сентября, 2025
    • 11:17
    Милли Меджлис проведет слушания по подготовке кадров для аграрного сектора

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Подготовка квалифицированных кадров - основа развития аграрного сектора".

    Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по аграрной политике на осеннюю сессию 2025 года.

    Предполагается, что общественные слушания будут проведены совместно с Азербайджанским Государственным аграрным университетом.

    Милли Меджлис слушания аграрный сектор
    Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

    Последние новости

    12:39

    Наследие Armani передано фонду под управлением его близких

    Другие страны
    12:38

    Moody's: "Азербайджанские железные дороги" нуждаются в значительных инвестициях

    Инфраструктура
    12:33

    Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%

    Энергетика
    12:31

    ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на Катар

    Другие страны
    12:29

    Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:21

    Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%

    Бизнес
    12:17

    Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климата

    Инфраструктура
    12:16

    Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридора

    Инфраструктура
    12:14
    Фото

    Общественности представлена "Песня Зангезура"

    Kультурная политика
    Лента новостей