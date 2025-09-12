Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 12 sentyabr, 2025
    • 11:01
    Milli Məclisdə "İxtisaslı kadr hazırlığı aqrar sektorun inkişafının əsasıdır" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Aqrar siyasət komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib. 

    İctimai dinləmənin Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə birlikdə keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

    Milli Məclis komitə iclası ictimai dinləmə

