Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək
Milli Məclis
- 12 sentyabr, 2025
- 11:01
Milli Məclisdə "İxtisaslı kadr hazırlığı aqrar sektorun inkişafının əsasıdır" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Aqrar siyasət komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.
İctimai dinləmənin Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə birlikdə keçirilməsi nəzərdə tutulub.
