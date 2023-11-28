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Милли Меджлис ответил на заявления спикера парламента Армении

Милли Меджлис ответил на заявления спикера парламента Армении 28 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян в очередной раз исказил существующие в регионе реалии и сделал не соответствующие действительности заявления.
Милли Меджлис
28 ноября 2023 г. 20:03
Милли Меджлис ответил на заявления спикера парламента Армении

28 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян в очередной раз исказил существующие в регионе реалии и сделал не соответствующие действительности заявления.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса Азербайджана касательно сегодняшних высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна.

"Интервью спикера армянского парламента ясно свидетельствует о том, что руководство Армении придерживается линии "абсурдных заявлений", а также стремится привлечь внимание своих зарубежных покровителей, желает выслужиться перед ними. По-другому невозможно объяснить его последние высказывания. Симонян пытается завуалировать “желание” Армении под видом видения будущего стереть из памяти факт 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана и убрать это черное пятно армянской истории с повестки дня международной общественности

Было бы хорошо, если бы Симонян начал говорить о будущем, извинившись за то, что в результате политики этнической чистки Армении более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, покинув родные земли, совершение Ходжалинского геноцида, разрушение 9 городов и сотен сел в период оккупации. К сожалению, этого не произойдет.

Тот факт, что спикер парламента моноэтнической Армении, уничтожившей на оккупированных землях и на территории Армении сотни исторических, культурных и религиозных памятников, принадлежавших азербайджанцам, изменившей названия памятников и топонимов, мерит своим аршином Азербайджан, где представители различных этнических групп живут в мире и согласии, а историческое и культурное наследие охраняется на государственном уровне, показывает истинное лицо А.Симоняна.

Примитивная попытка А.Симоняна юридически оправдать тот факт, что 7 сел Газахского района и Керки до сих пор находятся под оккупацией Армении, и обвинить Азербайджан в оккупации является ничем иным, как проявлением больного мышления.

Руководство Армении привыкло повторять направленную на обман международной общественности ложь про то, что якобы "Азербайджан ведет подготовку к войне", "отказывается от мирных переговоров". Хотим еще раз напомнить Симоняну, что именно Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией на основе принципов международного права.

Хотим еще раз напомнить Симоняну, что именно Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией на основе принципов международного права.

В течение последних трех лет своими политическими и военными провокациями Армения пыталась помешать мирному процессу. В настоящее время появилась историческая возможность для установления долгосрочного мира в регионе. Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности к миру с Арменией на основе признания территориальной целостности и суверенитета обеих стран. В такой момент Армения пытается затянуть переговорный процесс, надолго оттягивая ответ на предложения Азербайджана по тексту мирного договора.

Еще раз заявляем, что Азербайджан является сторонником устойчивого мира в регионе и поддерживает нормализацию отношений с Арменией, подписание мирного договора. Мы считаем, что сейчас есть широкие возможности для подписания мирного договора. Поэтому призываем армянскую сторону воздержаться от таких провокационных и далеких от истины заявлений и внести свой вклад в мир", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Milli Majlis comments on last statement of Speaker of Armenian Parliament
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Ermənistan parlamentinin spikerinin son açıqlamasına münasibət bildirib

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