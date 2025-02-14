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Милли Меджлис принял в первом чтении повышение возрастного ценза на гражданское оружие

Милли Меджлис принял в первом чтении повышение возрастного ценза на гражданское оружие Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие повышение минимального возраста для приобретения гражданского оружия до 21 года.
Милли Меджлис
14 февраля 2025 г. 13:24
Милли Меджлис принял в первом чтении повышение возрастного ценза на гражданское оружие

Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие повышение минимального возраста для приобретения гражданского оружия до 21 года.

Как сообщает Report, соответствующие поправки Уголовный кодекс и закон "О служебном и гражданском оружии" были рассмотрены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В действующем законодательстве возрастной ценз на покупку гражданского оружия в Азербайджане составляет 18 лет.

Право на приобретение служебного и гражданского оружия имеют государственные органы и юридические лица, выполняющие специальные уставные задачи, предприятия, занимающиеся разработкой, испытанием, производством или продажей оружия, спортивные и охотничьи общества, а также образовательные учреждения.

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Версия на азербайджанском языке MM 21 yaşına çatan vətəndaşların mülki odlu silah əldə etmək hüququnu ilk oxunuşda qəbul edib

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