Милли Меджлис принял в первом чтении повышение возрастного ценза на гражданское оружие

Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие повышение минимального возраста для приобретения гражданского оружия до 21 года.

Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие повышение минимального возраста для приобретения гражданского оружия до 21 года.

Как сообщает Report, соответствующие поправки Уголовный кодекс и закон "О служебном и гражданском оружии" были рассмотрены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В действующем законодательстве возрастной ценз на покупку гражданского оружия в Азербайджане составляет 18 лет.

Право на приобретение служебного и гражданского оружия имеют государственные органы и юридические лица, выполняющие специальные уставные задачи, предприятия, занимающиеся разработкой, испытанием, производством или продажей оружия, спортивные и охотничьи общества, а также образовательные учреждения.