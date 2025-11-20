Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Милли Меджлис принял в первом чтении бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Милли Меджлис
    • 20 ноября, 2025
    • 17:34
    Милли Меджлис принял в первом чтении бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год".

    Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    В 2026 году бюджетные расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) прогнозируются в размере 8 млрд 483,1 млн манатов (на 10,5% больше, чем в 2025 году).

    Согласно документу, 8 млрд 323,1 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов ГФСЗ (+9,3%), а 160 млн манатов - за счет неиспользованного остатка средств фонда на конец текущего года (+2,7 раза).

    Основную часть расходов бюджета ГФСЗ составят выплаты трудовых пенсий, пособий, а также расходы, связанные с содержанием аппарата фонда и других структурных подразделений.

