Милли Меджлис принял в первом чтении бюджет ГФСЗ на 2026 год

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год".

Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В 2026 году бюджетные расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) прогнозируются в размере 8 млрд 483,1 млн манатов (на 10,5% больше, чем в 2025 году).

Согласно документу, 8 млрд 323,1 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов ГФСЗ (+9,3%), а 160 млн манатов - за счет неиспользованного остатка средств фонда на конец текущего года (+2,7 раза).

Основную часть расходов бюджета ГФСЗ составят выплаты трудовых пенсий, пособий, а также расходы, связанные с содержанием аппарата фонда и других структурных подразделений.