    Милли Меджлис принял новый закон "О правах ребенка"

    Милли Меджлис
    • 03 марта, 2026
    • 12:44
    Милли Меджлис принял в третьем, окончательном чтении новый законопроект "О правах ребенка".

    Как сообщает Report, документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Законопроект состоит из 8 глав и 63 статей. Впервые формируется систематизированный понятийный аппарат в сфере прав ребенка, а принцип "наилучших интересов ребенка" получает полноценное правовое закрепление и механизм применения.

    Документ также вводит классификацию форм насилия - физическое, психологическое, сексуальное, телесные наказания, пренебрежение, интернет-насилие и другие.

    Впервые на законодательном уровне вводится понятие "ранний брак", предусматривающее конкретную юридическую ответственность.

    Законопроектом также закрепляются механизмы выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, порядок экстренных мер, оказания первичной медицинской и психологической помощи, а также правила репатриации.

    Отдельными статьями регулируются право ребенка на свободу мысли и слова, а также на получение и распространение информации.

    Кроме того, ребенок признаётся самостоятельным субъектом с правом прямого участия в административном и судебном производстве.

