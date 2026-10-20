Представитель ЕС: ИИ усиливает киберзащиту и одновременно создает новые угрозы

Искусственный интеллект стремительно меняет сферу кибербезопасности, одновременно усиливая возможности защиты и позволяя злоумышленникам проводить атаки с беспрецедентной скоростью и в гораздо больших масштабах.

Как передает Report, об этом заявила сотрудник представительства ЕС в Азербайджане по международной помощи и сотрудничеству Марьям Гаджи-Исмайлова на VIII Саммите руководителей ИТ госорганов в Баку.

Она подчеркнула, что ИИ помогает выявлять уязвимости в программном обеспечении, определять подозрительную сетевую активность и предотвращать кибератаки, однако злоумышленники также могут использовать его для автоматизации атак, создания фишинговых сообщений и проведения киберопераций с беспрецедентной скоростью.

"Это наглядно показывает, что ИИ может быть как средством защиты, так и источником новых угроз. Поэтому для защиты нашей цифровой среды мы должны мобилизовать имеющиеся возможности, сети, институциональное сотрудничество и правовую базу. ЕС признает фундаментальную истину: без безопасности инновации подобны дому, построенному на песке", - сказала Гаджи-Исмайлова.

Она отметила, что план действий ЕС по кибербезопасности и ИИ нацелен на три основные задачи: продвижение безопасного и ответственного использования передового ИИ, укрепление кибербезопасности и устойчивости ЕС, а также развитие европейских возможностей в области ИИ в сфере кибербезопасности.