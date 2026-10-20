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    Аллахверен Исмаилов: Неконтролируемое использование ИИ создает дополнительные риски

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 10:44
    Аллахверен Исмаилов: Неконтролируемое использование ИИ создает дополнительные риски

    Технологии искусственного интеллекта (ИИ) требуют переосмысления традиционных подходов к безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверен Исмаилов на VIII Саммите ИТ-руководителей государственных учреждений в Баку.

    По его словам, применение ИИ создает новые вызовы в области информационной безопасности: "Разработка более убедительных фишинговых атак, совершенствование методов социальной инженерии, подделка аудио- и видеоматериалов, распространение дезинформации и масштабное внедрение киберугроз - это лишь некоторые из этих вызовов. С другой стороны, неконтролируемое использование общедоступных инструментов ИИ, передача конфиденциальных данных на внешние платформы, зависимость от облачных сервисов и сторонних поставщиков, а также неопределенность в отношении того, как системы ИИ собирают, обрабатывают и хранят данные, создают дополнительные риски".

    Исмаилов подчеркнул возрастающую роль руководителей по информационной безопасности: "Их задача - не только защищать существующие системы, но и предвидеть риски, возникающие при внедрении новых технологий, и формировать необходимые условия для безопасных инноваций".

    Искусственный интеллект (ИИ) Государственная служба специальной связи и информационной безопасности
    Allahverən İsmayılov: "Süni intellektdən nəzarətsiz istifadə əlavə risklər yaradır"
    AI technologies require rethinking traditional security approaches, official says
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