Аллахверен Исмаилов: Неконтролируемое использование ИИ создает дополнительные риски

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) требуют переосмысления традиционных подходов к безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверен Исмаилов на VIII Саммите ИТ-руководителей государственных учреждений в Баку.

По его словам, применение ИИ создает новые вызовы в области информационной безопасности: "Разработка более убедительных фишинговых атак, совершенствование методов социальной инженерии, подделка аудио- и видеоматериалов, распространение дезинформации и масштабное внедрение киберугроз - это лишь некоторые из этих вызовов. С другой стороны, неконтролируемое использование общедоступных инструментов ИИ, передача конфиденциальных данных на внешние платформы, зависимость от облачных сервисов и сторонних поставщиков, а также неопределенность в отношении того, как системы ИИ собирают, обрабатывают и хранят данные, создают дополнительные риски".

Исмаилов подчеркнул возрастающую роль руководителей по информационной безопасности: "Их задача - не только защищать существующие системы, но и предвидеть риски, возникающие при внедрении новых технологий, и формировать необходимые условия для безопасных инноваций".