Бакинское метро перейдет на особый режим работы из-за матча ФК "Сабах"
Инфраструктура
- 20 октября, 2026
- 10:42
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В связи с матчем футбольного клуба "Сабах" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе, ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в особом режиме.
Как сообщили Report в акционерном обществе, на станцию "Кёроглу", расположенную вблизи арены, будут привлечены дополнительные сотрудники, а также усилен контроль за пассажиропотоком.
Кроме того, для обеспечения оперативной перевозки болельщиков в готовность будут приведены резервные составы. При этом график движения поездов по Зеленой и Фиолетовой линиям останется без изменений.
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