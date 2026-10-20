Бакинское метро перейдет на особый режим работы из-за матча ФК "Сабах"

В связи с матчем футбольного клуба "Сабах" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе, ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в особом режиме.

Как сообщили Report в акционерном обществе, на станцию "Кёроглу", расположенную вблизи арены, будут привлечены дополнительные сотрудники, а также усилен контроль за пассажиропотоком.

Кроме того, для обеспечения оперативной перевозки болельщиков в готовность будут приведены резервные составы. При этом график движения поездов по Зеленой и Фиолетовой линиям останется без изменений.