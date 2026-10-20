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    Бакинское метро перейдет на особый режим работы из-за матча ФК "Сабах"

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2026
    • 10:42
    Бакинское метро перейдет на особый режим работы из-за матча ФК Сабах

    В связи с матчем футбольного клуба "Сабах" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе, ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в особом режиме.

    Как сообщили Report в акционерном обществе, на станцию "Кёроглу", расположенную вблизи арены, будут привлечены дополнительные сотрудники, а также усилен контроль за пассажиропотоком.

    Кроме того, для обеспечения оперативной перевозки болельщиков в готовность будут приведены резервные составы. При этом график движения поездов по Зеленой и Фиолетовой линиям останется без изменений.

    Бакинский метрополитен Лига чемпионов УЕФА
    Bakı metrosu "Sabah"ın oyunu ilə əlaqədar xüsusi rejimdə işləyəcək
    44 - Tezliklə
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