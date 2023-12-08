Милли Меджлис принял Кодекс о конкуренции

Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект "Об утверждении, вступлении в силу и соответствующем правовом регулировании Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики", представленный на рассмотрение в парламент в 2006 году.

Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект "Об утверждении, вступлении в силу и соответствующем правовом регулировании Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики", представленный на рассмотрение в парламент в 2006 году.

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Кодекс послужит предотвращению злоупотребления доминирующим положением и обеспечению нейтральности конкуренции, а также создаст благоприятные условия для стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов.

Кодекс о конкуренции вступит в силу 1 июля 2024 года.