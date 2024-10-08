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Милли Меджлис одобрил в I чтении 6-кратное ужесточение штрафов за выброс окурков

Милли Меджлис одобрил в I чтении 6-кратное ужесточение штрафов за выброс окурков Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении одобрил повышение в 6 раз штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду.
Милли Меджлис
8 октября 2024 г. 14:08
Милли Меджлис одобрил в I чтении 6-кратное ужесточение штрафов за выброс окурков

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении одобрил повышение в 6 раз штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду.

Как сообщает Report, законопроект о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, штраф за выброс табачных отходов в окружающую среду увеличивается с 50 до 300 манатов.

Кроме того, в случае повторного правонарушения в течение года предусматривается штраф в размере 700 манатов или общественные работы на срок от 60 до 100 часов.

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Версия на азербайджанском языке Tütün məmulatları tullantılarının ətraf mühitə atılmasına görə cərimələrin artırılması birinci oxunuşda təsdiqlənib

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