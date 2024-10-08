Милли Меджлис одобрил в I чтении 6-кратное ужесточение штрафов за выброс окурков

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении одобрил повышение в 6 раз штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду.

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении одобрил повышение в 6 раз штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду.

Как сообщает Report, законопроект о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, штраф за выброс табачных отходов в окружающую среду увеличивается с 50 до 300 манатов.

Кроме того, в случае повторного правонарушения в течение года предусматривается штраф в размере 700 манатов или общественные работы на срок от 60 до 100 часов.