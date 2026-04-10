Милли Меджлис одобрил соглашение с Беларусью о признании водительских прав

Азербайджан и Беларусь будут взаимно признавать водительские удостоверения.

Как сообщает Report, Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и обмене водительских удостоверений обсуждалось на пленарном заседании Милли Меджлиса 10 апреля.

Цель соглашения заключается в повышении безопасности автомобильных перевозок, улучшении дорожного движения, обеспечении взаимного признания и обмена водительскими удостоверениями. Стороны признают постоянные и действительные национальные водительские права, выданные компетентными органами.

Документ регулирует вопросы обмена удостоверений без сдачи экзаменов, порядок подачи заявлений, уплату госпошлин, эквивалентность прав, обмен образцами, определение компетентных органов, передачу необходимой информации и разрешение споров.

После обсуждений парламентарии проголосовали за законопроект в едином чтении.