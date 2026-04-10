    Милли Меджлис: Обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета

    • 10 апреля, 2026
    • 14:00
    Милли Меджлис: Обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета

    Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект о поддержке семей погибших саперов.

    Как сообщает Report, документ рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Поправки предусматривают оплату за счет государственного бюджета обучения детей саперов, погибших при разминировании, в образовательных учреждениях страны независимо от формы собственности (за исключением дополнительного образования).

    Кроме того, предлагается снизить налогооблагаемый доход членов семей погибших саперов на 400 манатов в месяц.

    Законопроект направлен на улучшение социального положения семей саперов и усиление государственной поддержки.

    Нормы, вступающие в силу с 15 сентября 2026 года, распространяются также на детей (до 23 лет) саперов, погибших или скончавшихся от полученных ранений до вступления закона в силу.

    Законопроект принят в первом чтении.

    Милли Меджлис Социальная поддержка
    Həlak olan minatəmizləyənlərin övladlarının təhsilhaqlarının dövlət hesabına ödənilməsi təklifi ilk oxunuşda qəbul edilib
    Milli Majlis: Education of fallen sappers' children to be funded from state budget

