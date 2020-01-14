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Милли Меджлис направил обращение в международные организации для наблюдения за выборами

Милли Меджлис направил обращение в международные организации
© Report

В международные организации, членом которых является парламент Азербайджана, направлено обращение в связи с выборами в Милли Меджлис, назначенными на 9 февраля.

Об этом Report заявил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

С.Мирзоев сказал, что в связи с наблюдением за выборами направлено официальное обращение во все международные организации, куда входит Милли Меджлис: "Милли Меджлис направил в ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА СНГ, ПА ОЧЭС, ТюркПА, ПА ОИС и ПА ГУАМ официальное обращение с целью наблюдения за выборами. Обращение не направлено в Европарламент, т.к. мы не являемся членом этой структуры".

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля 2020-го года. 

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