Милли Меджлис направил обращение в международные организации для наблюдения за выборами

В международные организации, членом которых является парламент Азербайджана, направлено обращение в связи с выборами в Милли Меджлис, назначенными на 9 февраля.
Об этом Report заявил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.
С.Мирзоев сказал, что в связи с наблюдением за выборами направлено официальное обращение во все международные организации, куда входит Милли Меджлис: "Милли Меджлис направил в ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА СНГ, ПА ОЧЭС, ТюркПА, ПА ОИС и ПА ГУАМ официальное обращение с целью наблюдения за выборами. Обращение не направлено в Европарламент, т.к. мы не являемся членом этой структуры".
Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля 2020-го года.
Mirmahmud KazımoğluАвтор новости