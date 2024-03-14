Милли Меджлис: Европарламент в очередной раз продемонстрировал предвзятость к Азербайджану

Принятая Европейским парламентом 13 марта резолюция в очередной раз продемонстрировала открытую предвзятость этой организации в отношении Азербайджана.

Принятая Европейским парламентом 13 марта резолюция в очередной раз продемонстрировала открытую предвзятость этой организации в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса касательно резолюции Европарламента "О более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

"Создается впечатление, что Европарламент полностью стал законным представителем армянского лобби, азербайджанофобских, исламофобских, шовинистических и расистских сил, и забыл о том, что в первую очередь должен заниматься проблемами европейских народов, вызовами, с которыми они сталкиваются", - говорится в заявлении.

В Милли Меджлисе напомнили, что Европарламент на протяжении многих лет даже на словах отказывался признавать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Однако нынешняя кампания против территориальной целостности и суверенитета нашей страны показывает, что Европейский парламент однозначно пошел в наступление на Азербайджан, отбросив в сторону лицемерие и двуличие.

Содержащиеся в резолюции открытые угрозы и требования против Азербайджана, очевидная поддержка и попытки воскресить сепаратистов, умышленное игнорирование военных провокаций Армении на условной границе, а также попытки представить действия Франции, которые на самом деле нацелены на обострение ситуации на Южном Кавказе, как якобы "поддержку реформ в армии” и многие другие аспекты являются тому доказательством", - говорится в заявлении.