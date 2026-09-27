Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы

    Милли Меджлис
    • 27 сентября, 2026
    • 13:44
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы

    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, заместители председателя - Зияфет Аскерoв, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов парламента, депутаты, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, начальники отделов и их заместители Аппарата и Управления делами в связи с 27 сентября - Днём памяти посетили парк Победы.

    Об этом сообщили Report в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

    Депутаты и коллектив Милли Меджлиса возложили свежие цветы к памятнику Победы в парке и почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    Али Ахмедов Милли Меджлис Азербайджана (ММ) 27 Сентября – День памяти
    Фото
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
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