Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, заместители председателя - Зияфет Аскерoв, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов парламента, депутаты, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, начальники отделов и их заместители Аппарата и Управления делами в связи с 27 сентября - Днём памяти посетили парк Победы.

Об этом сообщили Report в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты и коллектив Милли Меджлиса возложили свежие цветы к памятнику Победы в парке и почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.