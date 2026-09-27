İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Milli Məclis
    • 27 sentyabr, 2026
    • 13:29
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov, sədr müavinləri - Ziyafət Əsgərov, Musa Qasımlı, Rafael Hüseynov, parlamentin komitə sədrləri, deputatlar, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Fərid Hacıyev, Aparatın, İşlər İdarəsinin şöbə müdirləri və müavinləri 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər parkını ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib.

    Deputatlar və Milli Məclisin kollektivi parkdakı Zəfər abidəsi önünə tər güllər düzüblər, Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidləri dərin ehtiramla anıblar.

    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclisin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Milli Məclis 27 Sentyabr - Anım Günü
    Foto
    Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы
    MiniBoss
    MiniBoss

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