Йован Янич: Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность Сербии

Официальный Белград признателен Баку за поддержку территориальной целостности Сербии.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Йован Янич.

"Мы с особой благодарностью относимся к Азербайджану, который с самого начала неизменно поддерживал территориальную целостность Сербии и не признал так называемое Косово в качестве независимого государства. Мы уважаем и благодарим Азербайджанскую Республику за ее последовательную позицию и поддержку Сербии", - сказал заместитель председателя парламента.

Йован Янич также подчеркнул, что одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества в настоящее время является энергетика.

"Энергетическое сотрудничество - это сегмент, который делает наши отношения еще более прочными и взаимовыгодными. Я выражаю глубокое уважение Азербайджанской Республике за все, чего она добилась за три десятилетия своей независимости. Конституция Азербайджана проложила путь к его развитию и прогрессу", - отметил он.