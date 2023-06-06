Изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы на этот год одобрены в I чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был рассмотрен проект изменений в закон ”О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год".
Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.
В уточненном бюджете Фонда страхования от безработицы доходы и расходы увеличены на 5 млн манатов - с 212,7 млн манатов до 217,7 млн манатов.
Увеличение доходов бюджета на 5 млн манатов будет обеспечено за счет неиспользованных средств Фонда страхования от безработицы к концу 2022 года.
После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.