Ираклий Кобахидзе: Грузия и Азербайджан являются надежными стратегическими партнерами

"Грузия и Азербайджан являются надежными стратегическими партнерами".

Как сообщает Report, об этом на встрече со спикером азербайджанского парламента Октаем Асадовым заявил находящийся с визитом в нашей стране председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

"Между двумя странами существуют исторические дружественные отношения. Гейдар Алиев имел большие заслуги в развитии этих отношений. Под руководством президента Ильхама Алиева эти связи динамично развиваются. Тот факт, что Азербайджан с уважением относится к территориальной целостности Грузии, имеет очень важное значение. И Грузия с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана. Мы надеемся, что конфликты решатся мирным путем. В целом, мир и стабильность очень важны для наших стран. В случае отсутствия мира и стабильности, в развитии наших стран могут возникнуть большие проблемы", - сказал И.Кобахидзе.