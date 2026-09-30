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    Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2026
    • 11:20
    Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис принял Заявление в связи с 27 сентября – Днем памяти.

    Милли Меджлис Азербайджана обсуждает заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.

    Как сообщает Report, документ включен в повестку первого заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.

    По завершении обсуждений текст заявления будет вынесен на голосование.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) 27 Сентября – День памяти
    Milli Məclis 27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB
    Azerbaijan parliament adopts statement marking Remembrance Day
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