Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО
Милли Меджлис
- 30 сентября, 2026
- 11:20
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Милли Меджлис принял Заявление в связи с 27 сентября – Днем памяти.
Милли Меджлис Азербайджана обсуждает заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Как сообщает Report, документ включен в повестку первого заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.
По завершении обсуждений текст заявления будет вынесен на голосование.
Milli Məclis 27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB
Azerbaijan parliament adopts statement marking Remembrance Day
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